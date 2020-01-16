Лечение Самата Курманкулова продлится до конца марта

В состоянии здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова наблюдается значительная положительная динамика. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что Курманкулов самостоятельно питается, речь восстановлена, двигательные функции верхних и нижних конечностей восстановлены.

Для полного восстановления лечение будет продолжено, предварительно, до конца марта 2020 года.

Из резервного фонда правительства на лечение Самата Курманкулова был выделен 1 миллион 462 тысячи 691 сом. Кроме того, дополнительно Минздравом выделены 4 миллиона 798 тысяч 520 сомов.

Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».