Самату Курманкулову вручили погоны генерал-майора милиции

Сегодня секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов и министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетили начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова и его семью.

Чиновники справились о состоянии его здоровья, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Глава Совбеза отметил, что такие сотрудники, как Самат Курманкулов, будучи верными присяге, всегда ответственно подходили к выполнению служебных обязанностей и решению поставленных задач. По его словам, именно такие офицеры являются достойным примером для подражания со стороны молодых сотрудников правоохранительных органов и являются элитой среди офицеров.

От имени президента он вручил Самату Курманкулову погоны генерал-майора милиции.

Ранее указом главы государства от 5 марта 2021 года начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову было присвоено высшее специальное звание генерал-майора милиции.

Напомним, бывший глава ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Митингующие камнем проломили ему голову.

В первые дни за жизнь Самата Курманкулова боролись врачи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Позже он проходил курс лечения в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко в России. Он перенес несколько операций. В Бишкек пострадавший милиционер вернулся раньше планируемого срока. Из-за вспышки коронавируса в Москве клинику, где он проходил реабилитацию, переоборудовали в обсерватор.