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Общество

Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов продолжит лечение в Кыргызстане

Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, получившего ранение в голову во время кой-ташских событий, выписывают из клиники в Москве. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, клинику, в которой лечился Курманкулов, перепрофилируют под обсервацию для заразившихся коронавирусом.

«Завтра Самат Курманкулов прилетает в Бишкек. Его сразу поместят в обсерватор для того, чтобы взять анализы на коронавирус. Дальнейшая реабилитация будет проходить здесь. У пациента удовлетворительное состояние, положительная динамика есть», — сказал Мадамин Каратаев.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».

Самат Курманкулов проходил лечение в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко, а затем находился в реабилитационном центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149250/
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