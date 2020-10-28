14:52
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Общество

Пусть в милицию летят цветы, а не камни — Самату Курманкулову посвятили песню

Бывшему начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову, 7 августа прошлого года тяжело пострадавшему в ходе штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, посвятили песню. В ней звучит призыв к тому, чтобы в милицию летели не камни, а цветы. Аудиозапись композиции с импровизированным клипом накануне появилась в социальных сетях. Отмечается, что Курманкулов выступил соавтором слов. В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию.

«Наш коллега, полковник милиции Самат Курманкулов действительно выступил соавтором слов этой композиции. Известный акын Баян Акматов провел рядом с ним очень много времени и благодаря его рассказам сочинил текст. Записывать что-либо самостоятельно Самат Ажыгулович, к сожалению, пока не может, не позволяет состояние здоровья. В аранжировке песни и ее записи им помогли представители отечественной эстрады. В частности исполнитель Нияз Абдразаков. Это его голос мы слышим на записи. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос о съемках полноценного клипа. Безусловно, эта композиция получила широкий отклик, в том числе среди личного состава МВД. Она заставляет задуматься о многом как милиционеров, так и людей гражданских», — сказала заместитель начальника пресс-службы МВД Ырыс Джайлобекова.

В МВД сообщили, что Самат Курманкулов сейчас находится в Бишкеке вместе со своей семьей. Офицер по-прежнему проходит курс реабилитации. В состоянии его здоровья отмечаются улучшения.

из интернета
Фото из интернета. Самат Курманкулов в момент вручения ему медали «Эрдик» в медицинском центре в Москве

Напомним, бывший глава ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Митингующие камнем проломили ему голову.

В первые дни за жизнь Самата Курманкулова боролись врачи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Позже он проходил курс лечения в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко в России. Он перенес несколько операций. В Бишкек пострадавший милиционер вернулся раньше планируемого срока. Из-за вспышки коронавируса в Москве клинику, где он проходил реабилитацию, переоборудовали в обсерватор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171102/
просмотров: 911
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
Милиция активно ищет граждан, сбежавших от следствия за границу
В Кыргызстане задержан казахстанец, пытавшийся продать 37 килограммов гашиша
Задержана группа квартирных воров, состоящая из граждан Казахстана и Кыргызстана
В Бишкеке пойман карманник. На учете МВД он числится участником ОПГ Кольбаева
23 подростка минувшей ночью доставлены в милицию в Ленинском районе Бишкека
В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области
Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана
Камчыбек Ташиев поздравил бойцов «Альфы» с 28-летием образования спецназа
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Стала известна причина смерти Айдара Акаева Стала известна причина смерти Айдара Акаева
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
14:43
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапар...
14:40
Сотрудники служб ЖКХ обратились к Садыру Жапарову в поддержку снятых вице-мэров
14:33
Балбак Тулобаев предложил советнику Гуле Алмамбетовой покинуть мэрию
14:28
Освобождение Батукаева. Бывшего замгенпрокурора принудительно приведут в суд
14:25
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эльвиры Сурабалдиевой