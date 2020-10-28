Бывшему начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову, 7 августа прошлого года тяжело пострадавшему в ходе штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, посвятили песню. В ней звучит призыв к тому, чтобы в милицию летели не камни, а цветы. Аудиозапись композиции с импровизированным клипом накануне появилась в социальных сетях. Отмечается, что Курманкулов выступил соавтором слов. В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию.

«Наш коллега, полковник милиции Самат Курманкулов действительно выступил соавтором слов этой композиции. Известный акын Баян Акматов провел рядом с ним очень много времени и благодаря его рассказам сочинил текст. Записывать что-либо самостоятельно Самат Ажыгулович, к сожалению, пока не может, не позволяет состояние здоровья. В аранжировке песни и ее записи им помогли представители отечественной эстрады. В частности исполнитель Нияз Абдразаков. Это его голос мы слышим на записи. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос о съемках полноценного клипа. Безусловно, эта композиция получила широкий отклик, в том числе среди личного состава МВД. Она заставляет задуматься о многом как милиционеров, так и людей гражданских», — сказала заместитель начальника пресс-службы МВД Ырыс Джайлобекова.

В МВД сообщили, что Самат Курманкулов сейчас находится в Бишкеке вместе со своей семьей. Офицер по-прежнему проходит курс реабилитации. В состоянии его здоровья отмечаются улучшения.

Фото из интернета. Самат Курманкулов в момент вручения ему медали «Эрдик» в медицинском центре в Москве

Напомним, бывший глава ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Митингующие камнем проломили ему голову.

В первые дни за жизнь Самата Курманкулова боролись врачи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Позже он проходил курс лечения в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко в России. Он перенес несколько операций. В Бишкек пострадавший милиционер вернулся раньше планируемого срока. Из-за вспышки коронавируса в Москве клинику, где он проходил реабилитацию, переоборудовали в обсерватор.