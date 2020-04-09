Коллеги из МВД поздравили Самата Курманкулова с днем рождения

Сегодня начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова поздравили с днем рождения.

От имени коллегии МВД главе Чуйской милиции вручили поздравительное письмо и цветы в госпитале, где он находится.

Отметим, что Самат Курманкулов вернулся в Бишкек раньше планируемого срока. Из-за вспышки коронавируса в Москве клинику, где он проходил реабилитацию, переоборудовали в обсерватор.

Дальнейший курс лечения он получит в Кыргызстане.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».

Самат Курманкулов проходил лечение в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко, а затем находился в реабилитационном центре.