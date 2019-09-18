Сделать двусторонними другие улицы во время ремонта Московской невозможно

В Бишкеке начали ремонтировать отрезок улицы Московской от улицы Абдрахманова до проспекта Манаса. Это привело к большим пробкам. В мэрии отмечают, что сделать временно двусторонними другие параллельные улицы не позволяет проект «Безопасный город».

Вопрос обсуждали на совещании в муниципалитете, однако решить его должно ГУОБДД совместно с Госкомитетом по информационным технологиям.

«В центре города перекрестки оснащены камерами «Безопасного города», система настроена и синхронизирована. Как в старые время просто повернуть как хочешь, не получится», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ремонт участка планируют завершить до 30 октября. В мэрии пообещали не закрывать его полностью, а отрезками. Общественный транспорт временно курсирует по улице Киевской.