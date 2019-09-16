Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит снять арест с имущества родни Калиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного процесса адвокат Айбека Калиева Бактыбек Жумашев заявил ходатайство о снятии с ареста имущества родственников его подзащитного.

По его словам, арестовано имущество, которое зарегистрировано на тещу обвиняемого и сестру его супруги. «Во время следствия следователь указал: есть достаточно оснований, дающих право полагать, что это имущество формально зарегистрировано на родственников обвиняемого, но фактически принадлежащих ему. Но при этом не установлено, что это квартиры моего подзащитного. Следствие лишь полагает. Однако обвинение не может строиться на предположениях и догадках. Доказательств того, что недвижимостью владеет Айбек Калиев, в материалах дела нет», — сказал Бактыбек Жумашев.

Судья оставила это ходатайство открытым.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.