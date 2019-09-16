Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев просит разрешить ему обследоваться

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного заседания подсудимый Жанторо Сатыбалдиев попросил суд обязать руководство СИЗО направить его на медицинское обследование.

«Я болею с 2000 года. Это можно проверить. Сегодня пришел в суд из уважения к коллегам, чтобы потом не обвиняли меня в том, что затягиваю процесс. Это займет три-четыре дня. Я тоже заинтересован в том, чтобы суд прошел быстрее, но не могу сидеть», — сказал он.

Судья ответила, что направит требование в следственный изолятор.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.