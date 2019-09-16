Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие

Супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева, находящегося в СИЗО ГКНБ, Раиса Атамбаева просит еще об одном свидании. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев. По его словам, заявление подано в ГКНБ и находится на рассмотрении.

«Что касается состояния здоровья Алмазбека Атамбаева, то оно удовлетворительное. Он ни на что не жалуется, кроме творящегося беззакония. К условиям содержания нареканий нет», — рассказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что сегодня последний день ознакомления с материалами уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

«Из 27 томов в общей сложности я и мой подзащитный успели изучить только 10. График, установленный ГКНБ, ограничивает наши права на участие в исследовании», — добавил Сергей Слесарев.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.