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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты просят вызвать в суд членов временного правительства

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе заседания адвокат Таалайгуль Токтакунова заявила ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей членов временного правительства и сотрудников аппарата Жогорку Кенеша.

Она объяснила, что в обвинительном заключении указано, что 13 мая 2010 года Леонид Маевский, Алексей Модин, Дуйшонкул Чотонов и Таалайбек Маматкеримов прибыли в здание Жогорку Кенеша и встретились с Омурбеком Текебаевым в кабинете № 306.

«Последний представился высшим должностным лицом, имеющим полномочия по решению вопросов о приватизации госпредприятий. Он якобы предложил Маевскому акции ЗАО «Альфа Телеком». В письме управления делами президента указано, что в этом кабинете в мае 2010 года делали ремонт. Соответственно, утверждения, что там сидел Омурбек Текебаев, нет. Кабинет занимал первый заместитель временного правительства Алмазбек Атамбаев», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Таким образом, защита просит вызвать: бывших руководителя аппарата Жогорку Кенеша Суюнбека Касмамбетова, руководителя аппарата временного правительства Эмильбека Каптагаева, члена Конституционного совещания Тайырбека Сарпашева, заместителя руководителя аппарата временного правительства Нурханбека Момуналиева, губернатора Чуйской области С.Абдырахманова, коменданта дома временного правительства М.Келгенбаева, заведующую общим отделом ЖК КР С.Бакытаеву, управляющего БНК С.Нышанова, технического работника финансово-хозяйственного управления М.Гаврилову, сотрудника аппарата временного правительства М.Укушева. 

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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