Поправки в закон о госзакупках. Часть 2. И плевать на Конституцию?

Сооронбай Жээнбеков, находящийся на посту президента уже два года, не устает выступать с призывом поддерживать предпринимателей, особенно малый и средний бизнес. Глава государства также постоянно напоминает о необходимости привлекать инвесторов. А правительство и Жогорку Кенеш всячески пытаются вставлять палки в колеса. По крайней мере, такое впечатление складывается после изучения поправок, которые кабинет министров и парламент внесли в Закон «О государственных закупках».

24.kg уже писало о том, что Жогорку Кенеш и правительство внесли изменения в Закон «О государственных закупках» и чем они обернулись.

Крупнейшие полиграфические компании Кыргызстана обратились с письмом на имя президента страны. Они просят отменить поправки, которые ущемляют их права.

Напомним, в январе с подачи правительства депутаты ЖК откорректировали закон. Отныне разрешение на изготовление и персонификацию специальных государственных бланков, кроме паспортов граждан КР и водительских удостоверений, получили исключительно госпредприятия, или компании с госдолей не менее 51 процента.

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В апреле правительство своим постановлением определило такие компании: ОАО «Учкун», ОсОО «Гознак» и ГП «Типография». Только они могут участвовать в тендерах на изготовление спецгосбланков, таких как дипломы, аттестаты и другое. Остальные этого права лишены.

Определив только три компании, власти оставили за бортом остальные полиграфические компании. А это, как отмечают полиграфисты, противоречит многим нормам действующего законодательства, в том числе Конституции.

В первую очередь пролоббированные чиновниками изменения идут вразрез с законами «Об инвестициях в КР», «О защите прав предпринимателей» и «О конкуренции».

В письме указано, какие именно нормы нарушены:

— часть 1 статьи 9 Закона КР «О конкуренции» запрещает госорганам и местным властям принимать акты и (или) совершать действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или благоприятные условия для деятельности отдельных хозсубъектов, если такие акты и (или) действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению либо устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и (или) физических лиц;

— статья 4 Закона «О защите прав предпринимателей» гарантирует предпринимателям независимо от форм собственности создание условий для защиты и развития конкуренции. При этом не допускается вмешательство государства и его органов в деятельность предпринимателей, кроме как по установленным законодательством основаниям и в пределах полномочий соответствующих органов;

— статья 15 Закона «О защите прав предпринимателей» гласит: государственная поддержка предпринимательства осуществляется госорганами и органами местного самоуправления в соответствии с их компетенцией путем создания благоприятных организационных и экономических условий по недопущению монополистической деятельности и антиконкурентных проявлений на рынке.

Нововведение также вступает в очевидное противоречие с Законом «Об инвестициях в КР», который гарантирует равный правовой режим инвесторам и защиту привлеченных ими инвестиций в экономику КР.

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Вместо того чтобы создать условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций и защиты предпринимателей, правительство создало препоны для большинства полиграфистов и, получается, встало на защиту интересов только узкой группы лиц.

В правительстве объясняют необходимость нововведений заботой о персональных данных и вопросами национальной безопасности. Но еще ни разу частные компании, независимые от власть имущих, выполняя работу в рамках проведенного тендера, не нарушали безопасность, не срывали сроки изготовления продукции и безальтернативно не завышали цены на работу по изготовлению печатной продукции.

Напротив, в скандалах зачастую фигурируют именно организации с государственной долей участия либо афеллированные к отдельным политическим персонам. В интернете можно найти массу подтверждений этому.

К тому же в правительстве лукавят — в тех же ОАО «Учкун» ОсОО «Гознак», помимо государства, участниками являются частники. Почему эти физические лица получают преференции от государства и занимают более выгодную позицию в отличие от всех остальных инвесторов, представляющих частные компании в этом сегменте рынка?

Чиновники пока отвечать на этот вопрос не готовы. Как и на другой: почему, игнорируя запрет на дискриминацию хозяйствующих субъектов, прописанный в Законе «О конкуренции», кабмин создает особые условия для отдельных компаний с сомнительным прошлым?

Закон «О защите прав предпринимателей» также гласит: государство гарантирует предпринимателям независимо от форм собственности создание условий для защиты и развития конкуренции.

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Учитывая, скольким нормам действующего законодательства противоречат нововведения, ситуацию с развитием добросовестной конкуренции и в целом внутреннего рынка печатной продукции можно смело назвать обычной кампанейщиной.

И это только один пример, как госорганы, оторвавшись от действительности и закрывая глаза на очевидные вещи, в угоду интересам узкой группы лиц, попирают права и свободы обычных граждан. Своими действиями, прикрываясь необходимостью сохранения безопасности целого государства, чиновники бьют по рукам тех, кто готов вкладываться в бизнес в КР, давать рабочие места гражданам Кыргызстана и не где-нибудь за границей, а здесь, в пределах нашей страны.

До тех пор, пока государственное управление не перестанет прогибаться под лобби отдельных персон и компаний, не начнет подходить объективно при принятии судьбоносных решений, наша страна будет вынуждена повторять одни и те же ошибки. Кыргызстан все больше погружается в долговую яму, а граждане остаются один на один с проблемами, которые это государственное управление им само и организует.