Минфин упрощает систему госзакупок для поддержки отечественного бизнеса

Для поддержки отечественных товаропроизводителей ведется активная работа по реформированию системы государственных закупок. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, предусматривается обязательное предоставление закупающими организациями льготы при закупке отечественных товаров и услуг, упрощаются госзакупки посредством электронного каталога, регламентируются процессы приобретения методом прямого заключения договора товаров у внутренних товаропроизводителей.

Внесены изменения в закон о госзакупках, в который включили норму об обязательном предоставлении закупающими организациями льгот до 20 процентов на товары и работы отечественных товаропроизводителей при оценке и отборе конкурсных заявок, которые используют внутренние трудовые ресурсы и местное сырье.

«На веб-портале госзакупок внедрен функционал, требующий обязательного установления процента льгот со стороны закупающей организации. Кроме того, для развития малого и среднего бизнеса в регионах внедряется электронный каталог. Разработана платформа электронного каталога товаров, работ и услуг, которая действует в пилотном режиме. Для отечественных поставщиков (подрядчиков) наличие электронного каталога повысит прозрачность системы оценки конкурсных заявок при закупках с небольшой стоимостью, сократит время проведения госзакупок с небольшой стоимостью и при формировании конкурсных заявок», — подчеркнули в Минфине.