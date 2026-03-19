Власть

В парламенте предложили закупать органическую продукцию для детсадов и школ

Депутат Махабат Мавлянова предложила поддержать производителей органической продукции при госзакупках. Об этом она заявила сегодня на заседании при обсуждении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О государственных закупках». Инициатором документа является Дастан Бекешев.

Махабат Мавлянова подняла вопрос поддержки отечественных фермеров.

По ее словам, кыргызстанские производители выпускают органическую сельхозпродукцию, однако сталкиваются с проблемой сбыта. В связи с этим поступило предложение предусмотреть приоритет органической продукции при закупке питания для детских садов и школ.

Отметим, Махабат Мавлянова постоянно поднимает тему развития органического производства в стране, считая, что это позволит вывести экономику государства на новый уровень.
