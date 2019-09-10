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Общество

В Сарычат-Эрташском заповеднике число барсов увеличилось до 14

В Сарычат-Эрташском заповеднике в Иссык-Кульской области число барсов увеличилось до 14 голов. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша сообщил заместитель директора Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Элдияр Шерипов.

По его данным, с момента основания заповедника возросла численность обитающих в нем животных.

«В 1995 году на территории заповедника было 685 горных баранов и один барс. Сейчас там 2,4 тысячи горных баранов и 14 барсов. Территория заповедника увеличилась до 134 тысяч гектаров», — заявил он.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заверил, что заповедник сохраняет свою территорию. «Кумтор» остается на прежнем участке — 26 тысяч 600 гектаров. Геологоразведка будет идти на этой территории, дополнительных участков компании не выделяли», — сообщил он.
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