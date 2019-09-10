В парке имени Ататюрка сносят незаконные постройки

В парке имени Ататюрка сносят незаконные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, демонтаж домов, павильонов, капитальных, металлических заборов и хозпостроек, установленных без разрешительных документов, начали после совещания по второму этапу строительства парка на Южной магистрали.

В мэрии напомнили, что неделю назад на территории парка снесли восемь незаконно установленных павильонов.

В муниципалитете просят горожан не нарушать замельное законодательство и обещают вернуть городу незаконно выданные участки.