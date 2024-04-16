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Общество

Возвращенные территории парка имени Ататюрка будут использовать как зону отдыха

Возвращенные территории парка имени Ататюрка будут использовать как зону отдыха. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

По его словам, там планируют высадить зеленые насаждения и создать условия для отдыха горожан и гостей столицы.

Ранее градоначальник сообщил, что отменены 124 ранее выданных постановления исполнительных органов местной власти по 198 объектам.

Напомним, Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291687/
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