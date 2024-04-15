По закону. В мэрии ответили на вопрос о сносе объектов в парке имени Ататюрка

По вопросу освобождения от объектов недвижимости, незаконно возведенных на территории парка, муниципалитет будет проводить работу исключительно в рамках действующего законодательства. Так прокомментировали в мэрии распространившуюся информацию о том, что объекты в парке имени Ататюрка не будут сносить.

Напомним, мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.