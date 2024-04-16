В парке имени Ататюрка насчитали 198 объектов. Что с ними будет

В парке имени Ататюрка насчитали 198 объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Он напомнил, что подписал постановление об утверждении границ парка площадью 107 гектаров, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

«Мы сразу поручили отменить все ранее принятые решения органов МСУ столицы, связанные с выделением земельных участков в собственность или в пользование в границах от 1992 года. Согласно приложению, отменили 124 решения по 198 объектам. Эта цифра рассматривается как последняя, но возможно изменение. В процессе работы, возможно, она увеличится», — сказал градоначальник.

Он добавил, что в вопросах возврата участков и сноса объектов муниципалитет будет действовать в рамках действующего законодательства.

«Обращаемся к «Кадастру», Госрегистру, чтобы они приостановили все действия по выдаче разрешительных документов на территории парка. Будем готовить и подавать судебные иски. Направляем материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и сегодня начинаем рассылку уведомлений жителям», — сказал Айбек Джунушалиев.

По его словам, у мэрии нет задачи снести все объекты.

«У нас одна цель — привести все в действующее законодательство и установленные границы. Определили шаги, которые будем осуществлять. Есть вопросы сноса, восстановления ущерба, по ним придется обращаться в правоохранительные органы, суд», — заметил мэр.

Напомним, парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.