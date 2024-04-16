Границы парка имени Ататюрка. Жителям начали раздавать уведомления

В мэрии пока не могут назвать сроки, когда завершат все работы, связанные с утверждением границ парка имени Ататюрка. Об этом на пресс-конференции сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

«Я не могу это прогнозировать. Это зависит не только от муниципальных органов, но и от государственных и судебных. Сегодня мы начали раздавать уведомления жителям», — сказал он.

Вчера для всех было невозможным, чтобы снесли кафе «Арзу», «Тайм-Аут» и начали восстановление малой арены. Айбек Джунушалиев

По его словам, решение принято в рамках действующего законодательства.

«Принимая его, мы поставили задачи, которые будем поэтапно реализовывать. Возможно, каждое постановление будем обжаловать в судебных органах», — заметил мэр.

Он отметил, что при выдаче документов на выделение участков не вносились изменения в постановление Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

«То есть границы парка не менялись. Если бы их изменили и передали участки, мы бы не поднимали вопрос. Но границы не менялись», — сказал Айбек Джунушалиев.

Ранее он сообщил, что отменены 124 ранее выданных постановления исполнительных органом местной власти по 198 объектам.

Напомним, мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992-го.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992 года, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.