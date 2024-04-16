13:23
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Общество

Границы парка имени Ататюрка. Жителям начали раздавать уведомления

В мэрии пока не могут назвать сроки, когда завершат все работы, связанные с утверждением границ парка имени Ататюрка. Об этом на пресс-конференции сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

«Я не могу это прогнозировать. Это зависит не только от муниципальных органов, но и от государственных и судебных. Сегодня мы начали раздавать уведомления жителям», — сказал он.

Вчера для всех было невозможным, чтобы снесли кафе «Арзу», «Тайм-Аут» и начали восстановление малой арены.

Айбек Джунушалиев

По его словам, решение принято в рамках действующего законодательства.

«Принимая его, мы поставили задачи, которые будем поэтапно реализовывать. Возможно, каждое постановление будем обжаловать в судебных органах», — заметил мэр.

Он отметил, что при выдаче документов на выделение участков не вносились изменения в постановление Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

«То есть границы парка не менялись. Если бы их изменили и передали участки, мы бы не поднимали вопрос. Но границы не менялись», — сказал Айбек Джунушалиев.

Ранее он сообщил, что отменены 124 ранее выданных постановления исполнительных органом местной власти по 198 объектам.

Напомним, мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992-го.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992 года, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291664/
просмотров: 831
Версия для печати
Материалы по теме
Границы парка имени Ататюрка. Предложение согласовали с президентом страны
В парке имени Ататюрка насчитали 198 объектов. Что с ними будет
По закону. В мэрии ответили на вопрос о сносе объектов в парке имени Ататюрка
После парка имени Ататюрка могут закрепить границы и других зеленых зон Бишкека
Границы парка имени Ататюрка в Бишкеке утвердили. Дома сносить не будут
В столице утвердили границы парка имени Ататюрка. Более 40 гектаров вернут мэрии
В парке Ататюрка все еще не восстановили поливную сеть. Ждут лотки
Ремонтом ирригации объяснили в мэрии отсутствие полива в парке имени Ататюрка
В Бишкеке засыхает парк имени Ататюрка. Нет полива
Депутат рассказал, кто собирается построить многоэтажку в парке имени Ататюрка
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
13:18
В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельскохозяйственной земли В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельс...
13:17
Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо
13:16
Чья машина? В Бишкеке просят убрать еще одну брошенную машину
12:29
Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жогорку Кенеша
12:28
Границы парка имени Ататюрка. Предложение согласовали с президентом страны