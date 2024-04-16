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Общество

Границы парка имени Ататюрка. Предложение согласовали с президентом страны

Предложение внесено со стороны мэрии Бишкека и согласовано с президентом страны. Об этом на пресс-конференции заявил градоначальник Айбек Джунушалиев, отвечая на вопрос журналиста, есть ли политическая поддержка принятого решения.

Напомним, Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291667/
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