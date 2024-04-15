После парка имени Ататюрка могут закрепить границы и других зеленых зон Бишкека. Об этом 24.kg сказал гражданский активист, юрист Эрик Ирискулбеков.

Он отметил, что горожане могут только с радостью воспринять информацию об утверждении границ парка, так как более десяти лет предпринимались попытки вернуть прежние границы паркам и скверам города.

«До этого наши усилия (гражданских активистов. — Прим. 24.kg) были тщетны. Но вот сейчас появилась, можно сказать, политическая воля у руководства мэрии принять принципиальное законное решение определить прежние границы парка имени Ататюрка. Мы надеемся, что такая тенденция распространится и на другие парки: Карагачевая роща, имени Панфилова, «Молодежный», имени Фучика, «Аламедин», имени Кычана Джакыпова. Эти парки можно перечислять и перечислять. Тридцать лет шел процесс разбазаривания или разворовывания этих парков», — сказал Эрик Ирискулбеков.

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Он выразил надежду на то, что такими принципиальными решениями будет создан прецедент для строительных компаний, людей, которые в этих парках имеют земельные участки, что нельзя покушаться на общее состояние, что рано или поздно ответственность наступит и земельные участки будут возвращены.

По словам активиста, у муниципалитета есть механизмы для возращения участков и сноса домов.

«Эти границы и ранее существовали, Госакт и раньше был. И в нарушение Государственного акта, который определял территорию парка имени Ататюрка, выдавались земельные участки. Сейчас все это приводится в законное русло. Говорить, что закон не имеет обратной силы, неправильно, так как документы по участкам не принимались, они выведены в частную собственность вопреки законам», — объяснил он.

Эрик Ирискулбеков отметил, что есть разные правовые механизмы возвращения участков.

«Например, мы изучали опыт других стран. На таких территориях определяли высокий уровень налогообложения. И если человек хочет и дальше жить, плати в 10-20 раз больше налогов. Если не можешь, тогда верни. Другой инструмент — невозможность совершения сделок. То есть будет запрет на продажу, покупку земли. Никто не захочет эти участки брать. Сейчас и мэрия, и правоохранительные органы могут подать иски об аннулировании всех имеющихся сделок. По какому пути пойдет мэрия, еще не известно. Но я считаю, что самый важный шаг сделан. Вернули прежние границы, создали прецедент. Мы, гражданские активисты, уже обратились в прокуратуру по возврату и восстановлению прежних границ по другим паркам и скверам», — добавил он.

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Напомним, мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992-го. Так, 43 гектара земли, ранее выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

Парк заложен в 1957-1958 годах и служил дендропарком Ботанического сада АН Киргизской ССР. В 1962-м дендропарк был передан городскому исполнительному комитету, а в 1967 году переименован в парк культуры и отдыха «Дружба». Нынешнее название получил в 1995-м. В 1990-е годы началась застройка части парка различным жильем. Пик строительства пришелся на 2000-е, когда парк стал фигурировать в различных скандалах, связанных с продажей земли высшим должностным лицам Кыргызстана или их родственникам под индивидуальное жилье.