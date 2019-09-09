Суд над экс-мэрами. Кто платил за строительство школы и как менялся проект

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде приступили к допросу свидетелей по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Напомним, китайская компания ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ предоставила грант в $2 миллиона для строительства двух школ.

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По версии следствия, под руководством бывших мэров столицы строительство школы велось с многочисленными нарушениями действующего законодательства в сфере госзакупок. Само здание возводилось без наличия проектно-сметных, разрешительных и иных необходимых документов. Подрядные организации привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме. Финансовые средства перечислены на счета указанных компаний без законных оснований, отчетность за использованные деньги со стороны подрядчиков велась без соблюдения действующих нормативов, а в отдельных случаях и вовсе не велась.

Обвиняемыми по данному эпизоду проходят бывшие мэры Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, экс-глава общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека (ОГУКС) Сталбек Омурканов и руководители аффилированных с чиновниками частных компаний.

Кто принимал решение

Первым в зал пригласили бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Он рассказал, что изначально планировалось построить две школы: в Узгенском и Московском районах. Их определило Министерство образования. Он добавил, что средства должны были поступить в Минфин на счет Минобразования, которое объявило тендер.

«Правительство поручило подготовить ТЭО проекта, выпущено распоряжение», — отметил он.

Тайырбек Сарпашев добавил, что впоследствии перешел на другую должность и не знает, когда и как изменилось решение о строительстве школы.

Обвинение интересовало, можно ли без отмены распоряжения перенаправить средства на другие цели. Тайырбек Сарпашев ответил отрицательно.

Адвокат обвиняемых экс-мэров Сергей Слесарев уточнил, что в материалах дела есть только проект распоряжения, а не окончательный документ. Он поинтересовался, что именно видел на следствии бывший премьер-министр. Тому не осталось ничего иного, как предположить, что проект документа, само распоряжение он не видел.

Защита заключила, что в этом случае изначально подписано соглашение о строительстве школы в «Калыс-Ордо», и значит, оно велось законно.

Тайырбек Сарпашев согласился с доводами адвокатов.

Мэрия деньги не получала

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Не смог Тайырбек Сарпашев ответить и на вопрос Кубанычбека Кулматова, который поинтересовался, в каком документе указано, что мэрия Бишкека получила деньги на строительство школы. А защита отметила, что по соглашению с ТВЕА китайская сторона предоставляет услугу — строительство школы, а не денежные средства.

Бывшие учредители и директор ОсОО «Альто Групп» Нурдин Шакиров и Памир Умурзаков также подтвердили, что был составлен трехсторонний договор между китайской компанией, подрядчиками и муниципалитетом.

Мэрия обеспечивала техническое сопровождение и выделила участок. Финансировала китайская сторона, утверждают свидетели.

Нурдин Шакиров рассказал, что изначально новую школу планировали построить из легких стальных тонкостенных конструкций.

«В мэрию неоднократно обращались жители новостройки «Калыс-Ордо» с просьбой построить школу, потому что дети обучались в какой-то «конюшне». Наша технология позволяет строить быстрее, чем традиционным способом. Но так как она была новой, правительство выпустило постановление о признании строительства опытно-экспериментальным», — рассказал он.

На основании документа подрядчики подсчитали предварительную сумму, необходимую на приобретение материалов, – около $1 миллиона. Их перечислила китайская сторона.

Однако в дальнейшем Госэкспертиза дала заключение, что не может провести расчеты по предлагаемой технологии, и принято решение строить из традиционных материалов.

«Чтобы вам перечислили миллион, вы предоставляли смету?» — поинтересовалось обвинение.

Нурдин Шакиров отметил, что компания примерно понимала объем работы.

«Но так как школу хотели построить в сжатые сроки, ее строительство и проектирование шло параллельным методом. Если бы мы шли традиционным путем: подготовка проектно-сметной документации и других документов, потеряли бы много времени», — сказал свидетель.

Он добавил, что во время совещания в мэрии экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов просил их построить школу «без учета своей прибыли».

«Посовещавшись с другими учредителями, мы согласились. Хотя и коммерческая организация, но и мы делаем хорошие дела», — сказал Нурдин Шакиров.

За что с подрядчика требовали взятку

Еще один свидетель — бывший директор ОсОО «Альто групп» Памир Умурзаков подтвердил, что муниципалитет не переводил средства на счет компании. Позже с компанией контракт расторгли. Он отметил, что ушел из компании до того момента.

Памир Умурзаков отметил, что со стороны юриста компании ТВЕА были угрозы расторгнуть договор, если ОсОО не даст взятку.

«Но у меня доказательств и свидетелей нет, он намекал, чтобы мы что-то дали», — пояснил свидетель.

Подсудимый акционер «Альто групп» Куван Шаршекеев отметил, что директор говорил ему об этом. Фирма отказалась вносить какие-либо средства.

Обвиняемый спросил у свидетеля, принимал ли он участие в финансовых вопросах строительства школы.

«Нет. У меня было недовольство, что вы, как акционер, не вникали в вопрос, а проблем было много», — ответил Памир Умурзаков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом.

Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Никто из подсудимых виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.