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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (13)

Школа Кубанычбека Кулматова. Почему бывшего мэра Бишкека обвинили в коррупции

Фото ИА «24.kg». Школа в жилмассиве «Калыс-Ордо»

Очередному чиновнику из близкого окружения бывшего президента Алмазбека Атамбаева предъявили обвинение в коррупции. Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов проходит по уголовному делу о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Расследование началось еще в сентябре 2017 года Генеральной прокуратурой. Сейчас следствие ведет ГКНБ.

По версии следствия, в 2014-м, будучи мэром Бишкека, Кубанычбек Кулматов незаконно использовал грант в $2 миллиона, предоставленный китайской компанией ТВЕА в рамках модернизации столичной ТЭЦ, для строительства двух новых школ.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Школа в жилмассиве «Калыс-Ордо», частично построенная на средства китайской компании ТВЕА
В ГКНБ отмечают, что, по версии следствия, Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

«Кубанычбек Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления $1 миллиона напрямую на счет указанной частной компании», — сообщает ГКНБ.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Жилмассив «Калыс-Ордо» остро нуждался в школе
Бывший глава муниципалитета с обвинениями не согласен. Он утверждает, что выделившая грант на строительство школы компания ТВЕА сама использовала средства, в мэрию не пришло ни одного цента. Об этом он заявил журналистам после допроса в ГКНБ.

Крайняя необходимость

Школы в этой новостройке не было. Дети учились в подсобном помещении, принадлежащем Министерству обороны. Построить для них учебное заведение пытались еще в 2009 году. Залили фундамент, но нижнюю террасу затопило водой. Строительство остановилось.

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К идее построить школу в жилмассиве вернулись через пять лет. В октябре 2014 года на заседании парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту Кубанычбек Кулматов рассказал о проекте строительства школы в новостройке.

«Компания ТВЕА, которая модернизирует ТЭЦ, обещала построить школу. Мы решили направить средства в «Калыс-Ордо» и специально подготовили проект, который пройдет через утверждение в правительстве. Скоро выйдет постановление кабмина об экспериментальном проекте», — сообщал он.

По его словам, по проекту школа — одноэтажное здание на 1,5 тысячи учеников.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Школа в жилмассиве «Калыс-Ордо»
«Мы строим по новой технологии — за 6 месяцев она будет готова. Мы возводили школу в селе Аламудун, где квадратный метр обошелся в $1,2-1,4 тысячи. В селе Шабдан Чуйской области объект строили по новым технологиям, и квадратный метр обошелся всего в $350. И это с ремонтом! На отопление там уходит 9 килограммов угля в день, а рядом стоит айыльная школа — 250 килограммов», — рассказал тогда Кубанычбек Кулматов.

Денег не хватило, в сроки не уложились

Но ни по срокам, ни по средствам мэрия не уложилась. Строительство начали в 2015-м, а закончили только через два года. Школу открыли в сентябре 2017-го.

Тогда же Генеральная прокуратура сообщила, что при ее строительстве из бюджета вывели 91,5 миллиона сомов. В отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и Финансового управления мэрии Бишкека возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (служебный подлог) УК КР.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Школа в жилмассиве «Калыс-Ордо»
По данным ГП КР, по договору ОсОО «Альто Групп» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании.

«Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского Финуправления составили фиктивный дополнительный договор, незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов из бюджетных средств на счет ОсОО якобы на продолжение строительства школы», — сообщили в Генпрокуратуре.

Изначально китайская компания от имени президента ТВЕА планировала построить для кыргызстанцев две школы. Но возвели только одну, да и грант не покрыл всех расходов. Подрядчиков меняли трижды. Кстати, выбирала их китайская сторона. На баланс управления муниципальной собственности передали уже построенное здание.

По смете стоимость школы оценили в 346 миллионов сомов. ТВЕА выделила только 137 миллионов. Городским властям следовало найти оставшееся.

Для сравнения. В жилмассиве «Ак-Ордо» заканчивают строительство школы на 960 мест. Ее сметная стоимость — 247 миллионов сомов.

Можно предположить, что в ходе изучения рациональности использования кредитных средств, выданных на модернизацию ТЭЦ, заведут еще не одно уголовное дело.
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