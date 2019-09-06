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Общество

Депутат возмущается, что людей с ОВЗ притесняют в Кыргызстане

Депутат парламента Аида Исмаилова заявила о дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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По ее словам, люди с ОВЗ вынуждены ежегодно проходить медицинское освидетельствование, чтобы получить пособие и подтвердить свою инвалидность.

«Но это просто абсурд! Отсутствие рук-ног — это неотвратимые случаи. Или врожденная слепота, к примеру. Почему такой человек должен ежегодно доказывать, что он имеет право на пособие, что у него не отросли конечности или он не прозрел внезапно? Людям с такими недугами инвалидность выдается пожизненно. Они не должны ничего подтверждать», — подчеркнула Аида Исмаилова.

Она добавила, что в аппарате правительства должны изучить этот вопрос. В частности, есть ли единые и объективные критерии определения сроков инвалидности и прохождения медицинского переосвидетельствования. 

Отметим, по данным Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане 178 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из них около 30 тысяч – дети до 18 лет.

Дети с ОВЗ до 18 лет получают в едином размере 3 тысячи сомов. 
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