Цифровизация. Искать работу в Кыргызстане станет легче

Министерство труда и социального развития Кыргызстана официально приняло Информационную систему рынка труда (ИСРТ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, внедрение ИСРТ повысит качество информации о рынке труда и государственных услуг по содействию занятости населения.

Информационная система рынка труда представляет собой компьютерную программу для автоматизации работы городских и районных отделов МТСР КР (служб занятости). Она позволит перейти на электронный документооборот при регистрации безработных, вакансий, работодателей, а также автоматизировать отчетность министерства на всех его уровнях.

Информация, собираемая службами занятости страны, будет храниться в единой базе данных с архивацией и актуализацией.

Информация о вакансиях и ищущих работу будет доступна гражданам через веб-портал. Это поможет повысить эффективность услуг, предоставляемых службами занятости, а также наладить контакты между работодателями и соискателями.

Разработан также портал Zanyatost.kg, где расположены все вакансии по Кыргызстану, нормативные правовые акты в сфере содействия занятости, мероприятия, новости и предоставляемые услуги, а также создан call-центр по ИСРТ в Бишкекском городском управлении по содействию занятости, который курирует всю республику.

Система разработана при содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).