Кыргызстанцы, работающие в Турции, смогут получить пенсию в будущем

Работа граждан Кыргызстана в Турции предоставляет право на пенсию в будущем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

С 1 ноября 2020 года вступил в силу договор о социальном обеспечении между кабмином Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики.

В рамках договора на сегодня поступило 344 запроса о стаже работы со стороны турецкого правительства. Из них 340 запросов рассмотрены и на них даны ответы.

В соответствии с договором, Турецкой Республикой назначена пенсия только одной гражданке КР (размер пенсии 490 турецких лир).