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Власть

Депутат просит создать реестр компаний, нанимающих на работу несовершеннолетних

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева попросила создать реестр компаний, которые нанимают на работу несовершеннолетних.

Главный специалист управления Минтруда Асель Кемелова отметила, что в обсуждаемом проекте Трудового кодекса прописано, что соискатель 14 и 15 лет может заключить трудовой договор, предоставив согласие одного родителя или опекуна.

«Мы все видим, что сейчас нанимают на работу детей. Нужно создать реестр таких работодателей. Это указано в международных конвенциях. Много было просьб включить эту норму в Трудовой кодекс», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты во втором чтении обсуждают проект Трудового кодекса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314612/
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