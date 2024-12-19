Почти каждый второй кыргызстанец планирует сменить работу в 2025 году. Кадровое агентство HeadHunter провело исследование, которое показало, что 47 процентов работающих граждан хотят сменить место работы в новом году. Об этом сообщила менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова.

По ее словам, наибольшее количество сотрудников, планирующих смену работы, отмечается в секторе «Транспорт и логистика» — 64 процента. Далее следуют сектора:

торговля и продажи — 58 процентов;

производство и сельское хозяйство — 54 процента.

Меньше всего желающих сменить работу насчитали среди сотрудников IT-сферы (14 процентов) и госслужащих (11 процентов).

Основные причины смены работы: финансовая нестабильность работодателей (69 процентов респондентов), отсутствие социального пакета и гарантий (45 процентов) и переработки и несоответствие условий труда ожиданиям (37 процентов).

Еще 15 процентов участников опроса отметили желание уйти на фриланс. Это особенно популярно среди молодежи, где востребованы профессии в сфере маркетинга, дизайна и программирования.

Каждый шестой опрошенный рассматривает возможность работы за границей.