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Экономика

Минтруда ввело новые правила для иностранцев, желающих работать в Кыргызстане

С 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменят. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, теперь все документы можно подавать через портал evisa.e-gov.kg по принципу «единого окна». Для справок можно обратиться по телефону 0312603070 или +996703428865.

Чтобы подготовиться к внедрению новых правил, портал ework.e-gov.kg перестанет принимать документы на квоты и разрешения на работу с 25 декабря 2024 года.

Изменения связаны с утверждением нового Временного положения, которое регулирует оформление разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в Кыргызстане.

Министерство труда рекомендует всем, кто планирует подать документы, сделать это до 25 декабря 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314623/
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