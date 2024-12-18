Минтруда ввело новые правила для иностранцев, желающих работать в Кыргызстане

С 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменят. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, теперь все документы можно подавать через портал evisa.e-gov.kg по принципу «единого окна». Для справок можно обратиться по телефону 0312603070 или +996703428865.

Чтобы подготовиться к внедрению новых правил, портал ework.e-gov.kg перестанет принимать документы на квоты и разрешения на работу с 25 декабря 2024 года.

Изменения связаны с утверждением нового Временного положения, которое регулирует оформление разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в Кыргызстане.

Министерство труда рекомендует всем, кто планирует подать документы, сделать это до 25 декабря 2024 года.