Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах

За последние четыре года значительно сократилось количество аварийных социальных объектов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

Отвечая на вопросы депутатов об аварийных зданиях, чиновник отметил, что ведомство ежегодно проводит мониторинг таких объектов.

«За последние четыре года было выявлено более 300 аварийных объектов. Вместо них строятся новые. По данным на прошлый год, их количество значительно сократилось. Сейчас насчитывается около 100 аварийных школ. Мы строим новые, в этом году или в следующем мы закроем все аварийные объекты», — сказал министр.

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев уточнил, что сейчас в Кыргызстане 113 школ находятся в аварийном состоянии и этот список находится в приоритете кабмина при выделении средств на строительство новых объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360805/
