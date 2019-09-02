ГКДО: Отец Темирлана Султанбекова не входил в тендерную комиссию

Полковник Медетбек Султанбеков не был членом тендерной комиссии, о которой писал его сын Темирлан. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам обороны.

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В ведомстве пояснили, что Медетбек Султанбеков проходил службу в должности начальника управления Главного управления вооружения ГКДО КР.

«Тендер, о котором сообщалось, был на закупку ремонтных услуг, проводился одной из войсковых частей. Однако, согласно Закону «О государственных закупках», ввиду несоответствия участников квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации, тендер был признан несостоявшимся. Медетбек Султанбеков членом независимой тендерной комиссии части не является и в ее работе участия не принимает. 30 августа военнослужащий подал рапорт о выведении его за штат по собственному желанию. В настоящее время приказом председателя Госкомитета по делам обороны Медетбек Султанбеков находится в распоряжении кадров», — прокомментировали в ГКДО.

Напомним, сторонник Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков в социальной сети Facebook распространил информацию о том, что его отец вынужден был уволиться из Вооруженных сил. Он написал, что Медет Султанбеков помешал некой компании выиграть тендер на 13,5 миллиона сомов. И оказался неугодным начальству.