13:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (175)

Отец Темирлана Султанбекова уволился из Госкомитета по делам обороны

Отец сторонника Алмазбека Атамбаева Темирлана Султанбекова уволился из Госкомитета по делам обороны. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Медет Султанбеков помешал некой компании выиграть тендер на 13,5 миллиона сомов. И оказался неугодным начальству. 

«Несколько дней назад его попросили написать заявление по собственному желанию, иначе обещали сначала сократить главное управление до управления, чтобы стравить его со всеми коллегами, а затем расправиться с ним путем возбуждения надуманных уголовных дел. Отец написал заявление об уходе, чтобы из-за него не чувствовали давления его коллеги и подчиненные. Я своему отцу посоветовал отозвать свое заявление и бороться с коррупционерами, в конце концов он 30 лет на одном энтузиазме служил своей стране. Но окончательное решение остается за ним. Какое бы он решение ни принял, я им горжусь», — написал Темирлан Султанбеков.

В Генеральном штабе подтвердили информацию о том, что Медет Султанбеков написал рапорт об увольнении. В связи с тем, что по закону его сразу уволить нельзя, он будет находиться в распоряжении кадров два месяца.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Медет Султанбеков работал в Главном управлении вооружения ГКДО. Это управление не занимается тендерными закупками.
Ссылка:
просмотров: 537
Версия для печати
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Бизнес
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний