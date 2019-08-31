В законе нет нормы, позволяющей Омурбеку Текебаеву вернуть депутатский мандат

В действующем избирательном законодательстве нет нормы, позволяющей лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву вернуть депутатский мандат. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Читайте по теме Омурбек Текебаев ответил на вопрос о своем возвращении в Жогорку Кенеш

По его словам, если суды всех инстанций оправдают политика, то он может потребовать восстановления своих прав и полной реабилитации. «Но даже если он напишет заявление и на его основе попросит восстановить его членство в шестом созыве, ЦИК не сможет это сделать. Не прописана подобная процедура. Разве что будет соответствующее решение суда», — сказал Абдыжапар Бекматов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Накануне они были отпущены под домашний арест.