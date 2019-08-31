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Общество

В законе нет нормы, позволяющей Омурбеку Текебаеву вернуть депутатский мандат

В действующем избирательном законодательстве нет нормы, позволяющей лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву вернуть депутатский мандат. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

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По его словам, если суды всех инстанций оправдают политика, то он может потребовать восстановления своих прав и полной реабилитации. «Но даже если он напишет заявление и на его основе попросит восстановить его членство в шестом созыве, ЦИК не сможет это сделать. Не прописана подобная процедура. Разве что будет соответствующее решение суда», — сказал Абдыжапар Бекматов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Накануне они были отпущены под домашний арест.
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