Роза Отунбаева назвала день освобождения Текебаева историческим

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева назвала сегодняшний день, когда лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов отпущены под домашний арест, историческим.
Она приехала в штаб партии поприветствовать политиков. Сам Омурбек Текебаев заявил, что весь период, когда социалисты объявили о своей оппозиционности, подвергались репрессиям. С работы выгоняли даже электромонтеров. Текебаев поблагодарил за поддержку свою семью, партию, сторонников и журналистов.
21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.