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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (152)

Роза Отунбаева назвала день освобождения Текебаева историческим

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева назвала сегодняшний день, когда лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов отпущены под домашний арест, историческим.

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Она приехала в штаб партии поприветствовать политиков. Сам Омурбек Текебаев заявил, что весь период, когда социалисты объявили о своей оппозиционности, подвергались репрессиям. С работы выгоняли даже электромонтеров. Текебаев поблагодарил за поддержку свою семью, партию, сторонников и журналистов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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