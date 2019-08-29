Суд начнет пересмотр дела Текебаева и Чотонова 12 сентября

Первомайский районный суд начнет пересмотр по существу дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова 12 сентября. Об этом 24.kg рассказала их адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов теперь имеют статус обвиняемых. Все предыдущие приговоры судов отменены.

Сам лидер «Ата Мекена» также выразил надежду, что суд пересмотрит дело объективно и справедливо. «Успех судебной реформы зависит от гражданского общества. Надеюсь также, что все резонансные дела политических узников, среди которых и Садыр Жапаров, будут рассматриваться честно и объективно», — сказал Омурбек Текебаев.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.