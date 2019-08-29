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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (149)

Будет банкет. Сторонники Текебаева и Чотонова уверены, что политиков отпустят

Первомайский районный суд рассматривает сегодня ходатайство адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова об изменении меры пресечения. 

Собравшиеся у здания суда сторонники и родственники уверены, что политики выйдут на свободу. Кроме флагов и портретов, приготовили и чапан. Атамекеновцы уже приглашают всех на банкет в штаб партии. 

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Между тем судья Айнура Сатарова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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