Будет банкет. Сторонники Текебаева и Чотонова уверены, что политиков отпустят

Первомайский районный суд рассматривает сегодня ходатайство адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова об изменении меры пресечения.

Собравшиеся у здания суда сторонники и родственники уверены, что политики выйдут на свободу. Кроме флагов и портретов, приготовили и чапан. Атамекеновцы уже приглашают всех на банкет в штаб партии.

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Между тем судья Айнура Сатарова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.