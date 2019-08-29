Сторонников Омурбека Текебаева и журналистов не пускают на суд

У входа в здание Первомайского районного суда Бишкека собрались сторонники и родственники лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра ЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Здесь же находятся журналисты. Сегодня по ходатайству адвокатов суд рассмотрит изменение меры пресечения политикам. Процесс объявили закрытым. Как отметили в пресс-службе суда, его закрыли, поскольку это предварительное слушание.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.