Кыргызский культурный центр появится в Цинциннати (США)

В городе Цинциннати штата Огайо 31 августа состоится открытие Кыргызского культурного центра. Об этом сообщила пресс-служба Kyrgyz USA community.

Основные задачи культурного центра — сохранение и развитие кыргызской культуры, традиций и языка в США.

В рамках мероприятия состоится открытие первой кыргызской библиотеки в США. В культурном центре выделили специальное помещение, где соотечественники смогут ознакомиться с произведениями великих кыргызских писателей, а детей мигрантов ждут народные сказки.

В Цинциннати проживает более 300 кыргызстанцев, у них за последние пять лет родилось более 50 детей.