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Общество
Сюжет: Крупные взятки (67)

В Ат-Баши суд прекратил дело о взятке сотрудника военкомата

Ат-Башинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении начальника отдела военного комиссариата. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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В Ат-Баши начальник отдела военкомата вымогал за трудоустройство 70 тысяч сомов

Ранее гособвинитель просил оштрафовать обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностным положением.

«Суд прекратил разбирательство по уголовному делу за примирением сторон. Потерпевшие во время заседаний заявили, что претензий к подсудимому не имеют», — сообщили редакции.

Напомним, начальник отдела Ат-Башинского военкомата вымогал 70 тысяч сомов за трудоустройство в подразделение военного комиссариата.
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