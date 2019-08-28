Взятка в 350 тысяч. Сотрудника ГКНБ обвинили в мошенничестве

Дело сотрудника ГКНБ, задержанного за вымогательство взятки, передали в Первомайский районный суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностным положением.

Напомним, сотрудника ГКНБ задержали с поличным при вымогательстве взятки. Он шантажировал сотрудника музея изобразительных искусств наличием уголовного дела в отношении него и проверками. Дело касалось кражи из музея дорогостоящей картины, которая пропала в 2013 году. За прекращение проверок сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. 17 мая в кабинете директора музея при получении части взятки в 50 тысяч сомов его задержали.