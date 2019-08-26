В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова

В ГУОБДД МВД КР рассказали 24.kg подробности ДТП, в котором погиб сын экс-депутата Садыра Жапарова — Дастан.

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По данным ведомства, авария произошла 22 августа в 22.45 в селе Кок-Джар на парковке у гипермаркета «Фрунзе».

Уточняется, что Дастан Садыр уулу вышел с работы, сел на мотоцикл и отправился домой. В это время гражданин С.Э., нарушая Правила дорожного движения, на большой скорости врезался в мотоцикл. Дастан упал на дорогу, а С.Э., не справившись с управлением автомобиля, переехал его. В ГУОБДД подчеркнули: на пассажирском сидении мотоцикла находилась 20-летняя девушка. Она доставлена в клинику с тяжелыми травмами.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Напомним, суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-нардепа осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.