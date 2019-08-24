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Общество

В Бишкеке в сентябре пройдут Дни Москвы

В Бишкеке 12-14 сентября пройдут Дни Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие организовывает правительство Москвы для укрепления дружеских и деловых связей двух столиц.

«В программе как общение на деловом уровне, так и множество культурных и спортивных мероприятий», — отметили в мэрии.

Запланированы экономическая конференция и первое заседание московско-кыргызской комиссии по вопросам экономического, инвестиционного и делового сотрудничества.

Культурная и спортивная программа Дней Москвы представлена шоу фортепианного трио BelSuono и арт-группы «SOPRANO Турецкого», детским спектаклем Московского театра кукол «Царевна-лягушка», открытием в парке Победы имени Д.Асанова арт-объекта Максима Гошко-Данькова, посвященного дружбе двух столиц, спортивным турниром между молодежными командами Москвы и Бишкека по самбо.

Завершится культурная программа фестивалем классической и джазовой музыки TengriMusic. В нем примут участие Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под руководством Ивана Рудина и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.
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