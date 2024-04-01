Теракт в Москве. Почти 70 кыргызстанцев получили запрет на въезд в Россию

69 кыргызстанцам запретили въезд в Россию после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.
Он отметил, что с 23 марта несколько кыргызстанцев вернулись на родину из московских аэропортов.
«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если его внешность не внушает доверия», — сказал Алмаз Имангазиев.
Замминистра подчеркнул, что расходы на перелеты кыргызстанцы покрывали сами.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.