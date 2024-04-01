Теракт в Москве. Почти 70 кыргызстанцев получили запрет на въезд в Россию

69 кыргызстанцам запретили въезд в Россию после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Он отметил, что с 23 марта несколько кыргызстанцев вернулись на родину из московских аэропортов.

«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если его внешность не внушает доверия», — сказал Алмаз Имангазиев.

Замминистра подчеркнул, что расходы на перелеты кыргызстанцы покрывали сами.