Прокуроры выступили против пересмотра дела Омурбека Текебаева

В Верховном суде началось рассмотрение заявления адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Юристы просят направить уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Прокуроры считают, что эти доводы адвокатов, доказывающие ложь главных свидетелей обвинения — Алексея Модина и Леонида Маевского, необоснованны. Они просят суд не учитывать их.

Адвокат Текебаева Канат Хасанов заявил, что прокурор намеренно пытается ввести суд в заблуждение, поскольку защита представила новые доказательства и они рассмотрены не были. Коллегия Верховного суда удалилась в совещательную комнату.

16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.