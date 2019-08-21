Прокуроры выступили против пересмотра дела Омурбека Текебаева

В Верховном суде началось рассмотрение заявления адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.
Юристы просят направить уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Прокуроры считают, что эти доводы адвокатов, доказывающие ложь главных свидетелей обвинения — Алексея Модина и Леонида Маевского, необоснованны. Они просят суд не учитывать их.
Адвокат Текебаева Канат Хасанов заявил, что прокурор намеренно пытается ввести суд в заблуждение, поскольку защита представила новые доказательства и они рассмотрены не были. Коллегия Верховного суда удалилась в совещательную комнату.
16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.
В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.