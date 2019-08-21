На суд по пересмотру дела Омурбека Текебаева пустили только часть журналистов

В Верховном суде рассматривают заявление адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Адвокаты просят суд разрешить фото- и видеосъемку. Ходатайство было удовлетворено частично. Операторам разрешено снимать только зал, но не судей и прокуроров.
Отметим, что не всех журналистов пустили на заседание. Избирательность в выборе сотрудников СМИ в ВС не пояснили.
Юристы обратились в ВС КР с просьбой направить на пересмотр уголовное дело экс-депутата и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам.
Установлено, что Леонид Маевский никогда не снимал со своего счета в банке «ВТБ 24» $1 миллион. Ранее он заявлял, что деньги частями — $300 и $700 тысяч с мая по июль 2010 года — снимались им для передачи взятки за контрольный пакет акций компании MegaCom. Но его охранник Сергей Кутуков денег ни Омурбеку Текебаеву, ни Дуйшенкулу Чотонову не привозил. Он сам подтвердил, что в Бишкек в июле 2010 года не приезжал.
Кроме того, есть также табуляция телефонных переговоров Алексея Модина, сделанная 13 мая 2010 года.
16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.
В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.