Разрешение на работу в Кыргызстане получили 8,7 тысячи иностранных специалистов

Разрешение на работу за семь месяцев в Кыргызстане получили 8 тысяч 757 иностранных специалистов. Об этом сообщили в Госслужбе по миграции.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2019 года повысили расценки за выдачу разрешения на работу для увеличения поступлений в государственный бюджет и защиты национального рынка труда от притока низкоквалифицированной иностранной рабочей силы.

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«За семь месяцев 2019 года от выдачи разрешительных документов поступило в республиканский бюджет 64,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го показатель вырос в 1,8 раза. Новые ставки государственной пошлины позволят госслужбе до конца года пополнить бюджет примерно на 100 миллионов сомов», — сообщили в ведомстве.

Больше всего иностранных рабочих в Кыргызстане из Китая — 6 тысяч 711 человек, Турции — 588 человек, Республики Корея — 238 человек, Пакистана — 186 человек, США — 113 человек, Индии и Узбекистана — 104 и 101 человек соответственно.

Выданы разрешения на работу 656 иностранным гражданам, работающим на рынках Кыргызстана, в том числе в Бишкеке и Чуйской области — 515 человек, по южному региону — 141.