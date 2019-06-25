Квоту для иностранных рабочих в Кыргызстане хотят сократить

Государственная служба миграции Кыргызстана предлагает в 2020 году установить квоту для иностранных специалистов, занятых в реальном секторе экономики, в размере 15 тысяч 610 человек. Ведомство вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект распоряжения правительства.

Квота устанавливается как для республики в целом, так и по регионам и секторам экономики.

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Как отмечается в справке-обосновании, цифра рассчитана исходя из планов по реализации в 2020 году крупных инфраструктурных национальных проектов с участием иностранных компаний, а также с учетом изменений в законодательстве КР в сфере миграции.

В частности, в 2018 году введены ограничительные нормы для привлечения иностранных работников — не более 20 процентов от общей численности сотрудников. В случае превышения лимита работодатель выплачивает кратную государственную пошлину. В апреле 2019-го повысили расценки за выдачу разрешения на работу.



В документе отмечается, что цель проекта постановления — защита национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы и конституционного права граждан Кыргызстана на занятие вакантных рабочих мест.

Добавим, в 2019 году квота составила 17 тысяч 410 человек.