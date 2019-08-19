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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (123)

Арест имущества Атамбаева. При чем здесь Ассоциация телерадиоорганизаций?

Экс-председатель Ассоциации телерадиоорганизаций Авланбек Джумабаев недоумевает, как она могла оказаться в списке арестованного имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликованного 16 августа Генпрокуратурой.

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По его словам, учредителями Ассоциации являются 7 телекомпаний. Участников на сегодня — семь. Он подтвердил, что «Апрель» также является одним из учредителей и участников, но имущества у ассоциации нет. Авланбек Джумабаев уверен, что организация угодила в перечень, представленный ГП, по ошибке.

Ранее глава «Апреля» Дмитрий Ложников подчеркнул, что общественный фонд «Апрель» тоже не имеет отношения к Ассоциации телерадиоорганизаций. «Безграмотность следствия зашкаливает. Я говорю о том, что знаю и на что есть подтверждение», — резюмировал Дмитрий Ложников.

Генпрокуратура сегодня распространила сообщение, где перечислила арестованное имущество, к которому имеет отношение бывший президент Алмазбек Атамбаев. Ранее сообщалось, что арест наложен на 120 объектов.
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