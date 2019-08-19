Арест имущества Атамбаева. При чем здесь Ассоциация телерадиоорганизаций?

Экс-председатель Ассоциации телерадиоорганизаций Авланбек Джумабаев недоумевает, как она могла оказаться в списке арестованного имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликованного 16 августа Генпрокуратурой.
Ранее глава «Апреля» Дмитрий Ложников подчеркнул, что общественный фонд «Апрель» тоже не имеет отношения к Ассоциации телерадиоорганизаций. «Безграмотность следствия зашкаливает. Я говорю о том, что знаю и на что есть подтверждение», — резюмировал Дмитрий Ложников.
Генпрокуратура сегодня распространила сообщение, где перечислила арестованное имущество, к которому имеет отношение бывший президент Алмазбек Атамбаев. Ранее сообщалось, что арест наложен на 120 объектов.