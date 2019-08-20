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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (135)

Адвокаты пояснили, почему задержание Алмазбека Атамбаева незаконно

Фото 24.kg

В Первомайском районном суде рассматривается жалоба адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном задержании и принудительном приводе.

Юристы, защищающие интересы Атамбаева, просили доставить его в суд. Однако судья Абдуразак Борумбаев отказал.

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Далее началось рассмотрение по существу. Адвокат Сергей Слесарев напомнил, что Алмазбек Атамбаев — экс-президент и он обладает неприкосновенностью. А постановление Жогорку Кенеша не содержит пункта о лишении иммунитета.

«Алмазбек Атамбаев — президент, прекративший полномочия, следовательно, он не может быть задержан или подвергнут обыску», — сказал Сергей Слесарев. Он привел в пример Конституцию и Закон «О гарантиях деятельности президента». Юрист отметил, что следствие до сих пор не предоставило документов, позволяющих осуществить силовой захват Алмазбека Атамбаева.

Сергей Слесарев добавил, что спецподразделение ГКНБ применяло оружие, а помповые ружья, по мнению юриста, относятся к огнестрельному.

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«Кроме того, спецподразделения МВД и ГКНБ нельзя отнести к органам дознания, как и сами эти ведомства», — добавил Сергей Слесарев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня суд продлил срок до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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