В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег

При обыске в доме родственников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сотрудники милиции обнаружили крупную сумму денег и листы со списками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В ходе обыска изъята сумка, оставленная 8 августа Сейитом Атамбаевым на хранение.
«Обнаружены 170 тысяч сомов, листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, записи с общими расходами на 2 миллиона 225 тысяч сомов и $318 тысяч», — сообщили в МВД.
По предварительным данным, эти средства были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков.
В настоящее время данные списки тщательно изучают, и в дальнейшем по ним примут законное решение.
Ранее супруга бывшего президента Раиса Атамбаева сообщила, что сразу после событий в Кой-Таше 10 милиционеров ворвались в дом свата Алмазбека Атамбаева и все перевернули.
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.