В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег

При обыске в доме родственников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сотрудники милиции обнаружили крупную сумму денег и листы со списками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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По ее данным, обыск провели в доме тестя сына бывшего президента Сейита Атамбаева в ночь с 8 на 9 августа 2019 года в рамках досудебного производства, проводимого по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш.

В ходе обыска изъята сумка, оставленная 8 августа Сейитом Атамбаевым на хранение.

«Обнаружены 170 тысяч сомов, листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, записи с общими расходами на 2 миллиона 225 тысяч сомов и $318 тысяч», — сообщили в МВД.

По предварительным данным, эти средства были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков.

В настоящее время данные списки тщательно изучают, и в дальнейшем по ним примут законное решение.

Ранее супруга бывшего президента Раиса Атамбаева сообщила, что сразу после событий в Кой-Таше 10 милиционеров ворвались в дом свата Алмазбека Атамбаева и все перевернули.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.