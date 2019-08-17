14:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (117)

В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег

При обыске в доме родственников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сотрудники милиции обнаружили крупную сумму денег и листы со списками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов
По ее данным, обыск провели в доме тестя сына бывшего президента Сейита Атамбаева в ночь с 8 на 9 августа 2019 года в рамках досудебного производства, проводимого по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш.

В ходе обыска изъята сумка, оставленная 8 августа Сейитом Атамбаевым на хранение.

«Обнаружены 170 тысяч сомов, листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, записи с общими расходами на 2 миллиона 225 тысяч сомов и $318 тысяч», — сообщили в МВД.

По предварительным данным, эти средства были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков.

В настоящее время данные списки тщательно изучают, и в дальнейшем по ним примут законное решение.

Ранее супруга бывшего президента Раиса Атамбаева сообщила, что сразу после событий в Кой-Таше 10 милиционеров ворвались в дом свата Алмазбека Атамбаева и все перевернули.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1614
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Меру пресечения бывшему президенту рассматривают в здании ГКНБ
Дело Атамбаева. Сын объяснил, почему не комментирует арест отца
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
Беспорядки в Бишкеке. 12 пострадавших остаются в больницах
Дело Атамбаева. Фарида Ниязова сегодня этапируют в Бишкекский СИЗО-1
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент&nbsp;&mdash; версия МВД Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!